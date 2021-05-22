Рассекречены новые жёсткие диски с удвоенной скоростью работы

Новый продукт использует технологию мультиприводов, что позволяет ему получить удвоенное количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS).

Жёсткие диски Mach.2 также обеспечивают двукратное увеличение пропускной способности последовательной передачи для потоковых приложений. 14-терабайтная новинка выполнена в 3,5-дюймовом формате, скорость вращения шпинделя у неё составляет 7200 оборотов в минуту. Заявленная установившаяся скорость передачи информации достигает 524 МБ/с со средней задержкой в 4,16 мс. Энергопотребление находится на уровне 7,2 Вт, максимум — 13,5 Вт.