Расширения в Google Chrome станут более подконтрольными. Их можно будет настраивать отдельно для каждого сайта

20:49, 15 января 2023
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Расширения в Google Chrome станут более подконтрольными. Их можно будет настраивать отдельно для каждого сайтаВ Google уже работают над новой функцией
Некоторые из расширений для браузеров могут создать проблемы при посещении определённых сайтов. Например, они могут возникнуть при переходе на страницу, на которой запрещены блокировщики рекламы.
Фото: Pixabay
Разработчики Google могут исправить проблему с конфликтами сайтов и расширений, позволив включать и выключать последние для определённых страниц.
При этом некоторые расширения имеют подобную функцию уже сейчас, однако в Google могут добавить опцию, которая значительно упростит жизнь пользователей. Пользователь Reddit Leopeva64-2 обнаружил, что в следующих обновлениях в Chrome добавят переработанное меню расширений, включающее и вышеописанный функционал.