Расширения в Google Chrome станут более подконтрольными. Их можно будет настраивать отдельно для каждого сайта

Разработчики Google могут исправить проблему с конфликтами сайтов и расширений, позволив включать и выключать последние для определённых страниц.

При этом некоторые расширения имеют подобную функцию уже сейчас, однако в Google могут добавить опцию, которая значительно упростит жизнь пользователей. Пользователь Reddit Leopeva64-2 обнаружил, что в следующих обновлениях в Chrome добавят переработанное меню расширений, включающее и вышеописанный функционал.