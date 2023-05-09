Разбираемся в сортах бюджетных GeForce: GTX 1660 Super против RTX 2060 и 3050

В Rainbow Six Siege с высоким пресетом средняя производительность составляла 270 к/с с GTX 1660S, 317 к/с с RTX 2060 и 391 к/с с RTX 3050. Максимальная частота кадров была у них 333, 393 и 347 к/с, минимальная - 227, 259 и 242 к/с.

Warzone 2.0 запускалась на ультра-настройках графики. Средний FPS в этом случае равнялся 70 к/с (GTX 1660S), 77 к/с (RTX 2060), 80 к/с (RTX 3050), максимальный - 88, 100 и 95 к/с соответственно, минимальный - 60, 68 и 66 к/с.

The Witcher 3 шла с ультра-графикой. В среднем производительность в этой игре составила 70 к/с, 83 к/с, 67 к/с (с GTX 1660S, RTX 2060, RTX 3050), максимальная - 83 к/с, 98 к/с и 81 к/с соответственно, минимальная - 57, 58 и 45 к/с.

С высокими настройками графики в Apex Legends удалось получить в среднем 106 к/с, 128 к/с и 117 к/с (с 1660S, 2060 и 3050 соответственно). Максимальная производительность при этом составляла 132 к/с, 145 к/с и 141 к/с, минимальная - 88 к/с, 110 к/с и 101 к/с.