Разбираемся в сортах бюджетных GeForce: GTX 1660 Super против RTX 2060 и 3050

Разбираемся в сортах бюджетных GeForce: GTX 1660 Super против RTX 2060 и 3050Тестировались видеокарты в Full HD
На YouTube-канале эксперты сравнили производительность видеокарт GTX 1660 Super, RTX 2060 и 3050 в восьми современных играх.
В Rainbow Six Siege с высоким пресетом средняя производительность составляла 270 к/с с GTX 1660S, 317 к/с с RTX 2060 и 391 к/с с RTX 3050. Максимальная частота кадров была у них 333, 393 и 347 к/с, минимальная - 227, 259 и 242 к/с.
Warzone 2.0 запускалась на ультра-настройках графики. Средний FPS в этом случае равнялся 70 к/с (GTX 1660S), 77 к/с (RTX 2060), 80 к/с (RTX 3050), максимальный - 88, 100 и 95 к/с соответственно, минимальный - 60, 68 и 66 к/с.
The Witcher 3 шла с ультра-графикой. В среднем производительность в этой игре составила 70 к/с, 83 к/с, 67 к/с (с GTX 1660S, RTX 2060, RTX 3050), максимальная - 83 к/с, 98 к/с и 81 к/с соответственно, минимальная - 57, 58 и 45 к/с.
С высокими настройками графики в Apex Legends удалось получить в среднем 106 к/с, 128 к/с и 117 к/с (с 1660S, 2060 и 3050 соответственно). Максимальная производительность при этом составляла 132 к/с, 145 к/с и 141 к/с, минимальная - 88 к/с, 110 к/с и 101 к/с.
Battlefield 5 запускалась с высоким пресетом. В среднем в ней удалось получить 50 к/с (1660S), 79 к/с (2060) и 71 к/с (3050), максимально - 67 к/с, 98 к/с, 85 к/с, минимально - 41 к/с, 69 к/с, 60 к/с.
Cyberpunk 2077 шла с настройками графики High. Средняя производительность в этом случае составляла 79 к/с, 83 к/с, 93 к/с (с 1660S, 2060 и 3050 соответственно), максимальная - 98 к/с, 100 к/с и 111 к/с соответственно, минимальная - 65, 69 и 77 к/с.
В Fortnite Chapter 4 с пресетом Custom средний FPS равнялся 52 к/с (GTX 1660S), 60 к/с (RTX 2060) и 50 к/с (RTX 3050), максимальный - 66 к/с, 67 к/с и 62 к/с, минимальный - 42, 48 и 37 к/с.
God Of War запускалась с пресетом Original. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 106 к/с, 125 к/с и 111 к/с (GTX 1660S, RTX 2060, RTX 3050), максимальная - 117 к/с, 133 к/с и 121 к/с, минимальная - 100 к/с, 113 к/с и 102 к/с.
Вывод
Во всех восьми играх по производительности лидировала RTX 2060. По средней частоте кадров между ней и GTX 1660S разница составляла 19% (119 к/с и 100 к/с), между 2060 и 3050 - 3% (119 к/с и 122,5 к/с).
Характеристики сборки с GTX 1660 Super:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта MSI GTX 1660 Super (Driver: 531.18);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Характеристики сборки с RTX 2060:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта MSI RTX 2060 6GB (Driver: 528.24);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Характеристики сборки с RTX 3050:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта Asus RTX 3050 8GB (Driver: 531.18);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).