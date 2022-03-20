Разборка показала возможности новейшего компьютера Apple

Оказалось, что у Mac Studio два SSD разъёма. Это значит, что компьютер можно будет апгрейдить. Кроме того, слоты SSD кажутся относительно доступными. Во время разборки автор заметил два разъёма SSD, расположенные под блоком питания Mac Studio. Блогер внимательно их изучил и отметил, что разъёмы напоминают порты на его Mac Pro 2019 года, но SSD от него не подошёл.

Пока, впрочем, использовать это не получится. Но вдруг в будущем Apple откроет такую возможность по апгрейду. С оперативной же памятью такой трюк не пройдёт — она распаяна на самом чипсете M1 Ultra, который, кстати, получился довольно крупным.