Razer удалось «разогнать» беспроводную мышь до 8000 Гц

Это ставит Viper Mini Signature Edition в один ряд с проводной игровой мышью Razer Viper 8KHz. Обновление прошивки автоматически достигнет владельцев мыши 24 апреля, но скачать можно и сейчас.

Хотя Razer не раскрыла, как удалось удвоить частоту опроса мыши с помощью одного лишь обновления программного обеспечения, вполне вероятно, что Viper Mini Signature Edition изначально поддерживала более высокую частоту на аппаратном уровне.