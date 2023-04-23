Razer удалось «разогнать» беспроводную мышь до 8000 Гц

20:24, 23 апреля 2023
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Razer удалось «разогнать» беспроводную мышь до 8000 ГцА может она занизила характеристика заранее
Компания Razer выпустила обновление прошивки для своей флагманской беспроводной игровой мыши Viper Mini Signature Edition. Обновление повышает частоту опроса мыши с первоначальных 4 000 Гц до рекордных 8 000 Гц, что делает ее одной из самых быстрых беспроводных игровых мышей на рынке.
Это ставит Viper Mini Signature Edition в один ряд с проводной игровой мышью Razer Viper 8KHz. Обновление прошивки автоматически достигнет владельцев мыши 24 апреля, но скачать можно и сейчас.
Хотя Razer не раскрыла, как удалось удвоить частоту опроса мыши с помощью одного лишь обновления программного обеспечения, вполне вероятно, что Viper Mini Signature Edition изначально поддерживала более высокую частоту на аппаратном уровне.