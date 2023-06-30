Razer выпустила новую серию игровых мышек от $40

Razer выпустила новую серию игровых мышек от $40Есть и более продвинутая версия
Razer представила новую серию игровых мышей Cobra. Серия состоит из двух версий: стандартной и Pro. Стандартная версия по цене $39,99/€49,99 имеет проводное подключение, а вот Pro-версия по цене $129,99/€149,99 – беспроводная.
Стандартная версия оснащена оптомеханическими переключателями Razer третьего поколения, срок службы которых составляет около 90 миллионов нажатий. Мыши также могут обладают харакетрной технологией подсветки Razer Chroma RGB.
Профессиональная версия под названием Cobra Pro обладает расширенными возможностями. Она поддерживает три режима подключения: Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth и проводной. Используя технологию Razer HyperSpeed Wireless, она обеспечивает низкую задержку после нажатия. Кроме того, она поддерживает беспроводную зарядку и совместима с Razer Mouse Dock Pro.