Разгон памяти процессоров AMD Ryzen автоматизируют

Изначально разгон системной памяти использовался для проверки уровня её стабильности при работе на экстремальных частотах или с минимальными задержками. Теперь же энтузиасты делают это, чтобы бить рекорды и побеждать в соревнованиях. В 2007 году Intel представила свои профили eXtreme, или XMP, по сути заводской разгон, для активации которого нужно лишь нажать пару клавиш.

Новое приложение для разгона от AMD позволит системе определять настройки частоты разогнанной памяти. После всего процесса программа сгенерирует определённый профиль, который содержит данные о частоте разогнанной памяти и задержке.

Когда приложение станет доступно для пользователей, неизвестно. Предполагается, что новое программное обеспечение готовится к использованию с новой серией процессоров Ryzen 7000.