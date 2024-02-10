Разгон Radeon 780M: скорость стала выше, энергопотребление вышло из-под контроля

Опубликовано 10 февраля 2024, 16:30
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Разгон Radeon 780M: скорость стала выше, энергопотребление вышло из-под контроляИмейте в виду
Оверклокер SkatterBencher провел тест на разгон интегрированной видеокарты Radeon 780M с Ryzen 7 8700G и памяти DDR5. Результаты показали, что производительность может быть увеличена в среднем на 37% за счет разгона карты и памяти DDR5. Даже если разогнать только Radeon 780M, производительность также можно увеличить на 22%, что сопоставимо с дискретными видеокартами начального уровня.
Он разогнал Radeon 780M до пиковой частоты 3,15 ГГц и постоянной частоты 3086 МГц, одновременно с этим он разогнал память DDR5−6400 до 8000 МГц.
При ручном разгоне графического процессора энергопотребление Radeon 780M может достигать 156 Вт, что выше, чем у RTX 4060 с энергопотреблением 115 Вт. При использовании PBO энергопотребление Radeon 780M также находится в диапазоне 69~83 Вт, что эквивалентно энергопотреблению RX 6400.
Разгон Radeon 780M позволяет значительно повысить производительность, но при этом существенно увеличивается энергопотребление и снижается коэффициент энергоэффективности.