Размером со смартфон: представлен самый маленький блок питания

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Размером со смартфон: представлен самый маленький блок питанияЭта “кроха” будет стоит 145 долларов
Когда кто-то говорит о блоках питания, то в голове сразу представляется достаточно габаритный объект. Однако компания HDplex спешит развеять эти стереотипы. Она представила самый маленький в мире безвентиляторный блок питания формата ATX.
Корпус HDplex 250W GaN ATX полностью выполнен из алюминиевого сплава, что позволяет быстро отводить тепло. Это обеспечивает работу блока питания с нулевым уровнем шума при полной нагрузке.
Он не только поддерживает модульный выход ATX, но и синхронизируется со вторым блоком питания HDplex 250W GaN ATX через кабель синхронизации, который входит в комплект. Два устройства, синхронизированные вместе, могут образовать мощный, но полностью пассивный блок питания ATX мощностью 500 Вт. Один из них может питать материнскую плату и процессор, а второй - карту GPU.
Точные габариты равны 170 х 50 х 25 мм, а в продаже он появится в июне по цене $145.