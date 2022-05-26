Размером со смартфон: представлен самый маленький блок питания

Он не только поддерживает модульный выход ATX, но и синхронизируется со вторым блоком питания HDplex 250W GaN ATX через кабель синхронизации, который входит в комплект. Два устройства, синхронизированные вместе, могут образовать мощный, но полностью пассивный блок питания ATX мощностью 500 Вт. Один из них может питать материнскую плату и процессор, а второй - карту GPU.