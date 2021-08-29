Разницу между быстродействием процессоров AMD со встроенной графикой и без проверили в новых играх

Эксперты узнали с помощью внешней видеокарты, с каким процессором лучше идут игры CYBERPUNK 2077, Microsoft Flight Simulator, Hitman 3, Project Cars, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4, Battlefield V, Death Stranding, Mafia Definitive Edition.

В целом из двух процессоров лидирует Ryzen 7 5800X.

В CYBERPUNK 2077 средняя частота кадров выше оказалась у 5800X: 131 к/с (в то же время у 5700G - 115 к/с). Вместе с тем производительность в очень редких событиях ниже опустилась у 5700G - до 71 к/с (у 5800X - до 77 к/с).

По частоте кадров в среднем в Microsoft Flight Simulator разницы между процессорами практически нет: 76 к/с у 5700G и 77 к/с у 5800X. Точно так же с частотой в очень редких событиях: 8 к/с у первого и 10 к/с у второго.

Во время игры в Hitman 3 у процессора 5700G в среднем наблюдалось 152 к/с, а у 5800X - 169 к/с. Однако по снижению производительности в очень редких событиях лидирует тоже 5800X: у него она была 47 к/с (а вот у 5700G - 81 к/с).

С разницей 10 кадров в секунду работали процессоры в играх The Witcher 3 и Red Dead Redemption 2: 5700G с результатами 173 и 153 к/с, 5800X - 183 и 163 к/с соответственно. При этом в очень редких событиях у 5700G производительность снижалась до 55 и 38 к/с в The Witcher 3 и Red Dead Redemption 2. У 5800X - только до 75 и 46 к/с.

В Project Cars лучшие показатели тоже у 5800X: 145 к/с в среднем и 75 к/с в очень редких событиях. У 5700G такие числа: 130 к/с и 67 к/с соответственно.