Разницу между быстродействием процессоров AMD со встроенной графикой и без проверили в новых играх

Разницу между быстродействием процессоров AMD со встроенной графикой и без проверили в новых играхИх протестировали в 10 видеоиграх
Эксперты узнали с помощью внешней видеокарты, с каким процессором лучше идут игры CYBERPUNK 2077, Microsoft Flight Simulator, Hitman 3, Project Cars, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4, Battlefield V, Death Stranding, Mafia Definitive Edition.
В целом из двух процессоров лидирует Ryzen 7 5800X.
В CYBERPUNK 2077 средняя частота кадров выше оказалась у 5800X: 131 к/с (в то же время у 5700G - 115 к/с). Вместе с тем производительность в очень редких событиях ниже опустилась у 5700G - до 71 к/с (у 5800X - до 77 к/с).
По частоте кадров в среднем в Microsoft Flight Simulator разницы между процессорами практически нет: 76 к/с у 5700G и 77 к/с у 5800X. Точно так же с частотой в очень редких событиях: 8 к/с у первого и 10 к/с у второго.
Во время игры в Hitman 3 у процессора 5700G в среднем наблюдалось 152 к/с, а у 5800X - 169 к/с. Однако по снижению производительности в очень редких событиях лидирует тоже 5800X: у него она была 47 к/с (а вот у 5700G - 81 к/с).
С разницей 10 кадров в секунду работали процессоры в играх The Witcher 3 и Red Dead Redemption 2: 5700G с результатами 173 и 153 к/с, 5800X - 183 и 163 к/с соответственно. При этом в очень редких событиях у 5700G производительность снижалась до 55 и 38 к/с в The Witcher 3 и Red Dead Redemption 2. У 5800X - только до 75 и 46 к/с.
В Project Cars лучшие показатели тоже у 5800X: 145 к/с в среднем и 75 к/с в очень редких событиях. У 5700G такие числа: 130 к/с и 67 к/с соответственно.
Forza Horizon 4 идёт с процессором со встроенной графикой со средней частотой кадров 186, а производительностью в очень редких событиях - 107 к/с. 5800X сработал лучше: 207 к/с в среднем и 117 к/с минимум в очень редких событиях.
Battlefield V по средним показателям числа кадров запускается не так плохо (184 к/с - у Ryzen 7 5700G, 182 к/с - у Ryzen 7 5800X). Но при этом минимальное число кадров в очень редких событиях у них составляет 18 к/с и 20 к/с.
В Death Stranding у 5700G в среднем получилось достичь показателя 184 к/с, у 5800X - 211 к/с. В очень редких событиях при этом минимальное количество кадров составляет у 5700G 60 к/с, у 5800X - 67 к/с.
В конце процессоры протестировали в Mafia Definitive Edition. Здесь минимальные значения в очень редких событиях получились: у 5700G - 49 к/с, у 5800X - 72 к/с. В среднем число кадров у 5700G было 142 к/с, у 5800X - 155 к/с.
Конфигурация тестируемого ПК: ОС Windows 10 Pro, процессор Ryzen 7 5700G/Ryzen 7 5800X, материнская плата ASUS ROG X570 Crosshair VIII Hero, кулер Zalman CNPS10X Performa, видеокарта GeForce RTX 3080 10 ГБ, оперативная память 32 ГБ RAM DDR4 3600Mhz, SSD-диск 2x SAMSUNG 970 EVO M.2 2280 1 ТБ, блок питания CORSAIR RM850i 850W.
Напомним, Ryzen 7 5800X - высокопроизводительный процессор AMD на базе архитектуры Zen 3, дебютировавший в октябре 2020 года. Оборудован 8 ядрами и частотой до 4.7 ГГц, выпускается без интегрированной графики. Розничная цена такой модели составляет от 30 до 35 тысяч рублей.
Ryzen 7 5700G - старший восьмиядерный процессор AMD среди моделей с производительной интегрированной графикой Vega. Построен на базе архитектуры Zen 3, оборудован 8 ядрами с частотой до 4.6 ГГц. Производится с апреля 2021 года. В российской рознице стоит от 27 до 36 тысяч рублей.