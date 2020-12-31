Разницу в скорости работы Windows 10 Home и Pro сравнили

Автор имитировал слабый ноутбук — на процессоре с двумя ядрами, 4 ГБ оперативной памяти и жёстким диском — с помощью виртуальной машины. Виртуальные машины были полностью идентичны для Windows 10 Home и Pro. Автор включил для систем только вход без пароля и дал Windows полчаса на апдейты и телеметрию.

В этом режиме Windows 10 Home потребляла около 1,6 ГБ ОЗУ. На системном диске было занято 18 ГБ, а загрузка системы до «Рабочего стола» потребовала всего 19 секунд.

Что касается Windows 10 Pro, то она потребляла около 1,7 ГБ ОЗУ. На диске система занимала всего на 200 МБ больше, а загрузка составила то же время — 19 секунд. То есть существенной разницы между версиями нет.