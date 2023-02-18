Разогнанная ноутбучная RTX 4090 оказалась быстрее настольной RTX 3090 Ti

Обзорщики тестировали ноутбук Razer Blade 18. На данный момент это лучшая игровая модель, но она также имеет высокую цену.

Программное обеспечение Razer Synapse позволяет пользователям изменять профили энергопотребления, а MSI Afterburner открывает возможности разгона даже для графических процессоров ноутбуков. Это в сочетании с пониженным напряжением через Intel XTU и отключением встроенного графического процессора в BIOS позволяет достигнуть максимально возможной производительности.

В такой конфигурации графический процессор для ноутбуков RTX 4090 превзошёл по производительности настольный GPU RTX 3090 Ti с результатом 22339 графических баллов. Это также на 72% быстрее, чем у флагмана предыдущего поколения — ноутбучного RTX 3080 Ti.

Тем не менее, даже с разгоном этот показатель намного ниже, чем у настольной RTX 4090, которая на 61% быстрее.