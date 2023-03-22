Разогнанную RTX 3070 сравнили со стандартной RTX 3080 в играх

Разогнанную RTX 3070 сравнили со стандартной RTX 3080 в играхКакую видеокарту стоит брать?
Авторы YouTube-канала Odin Hardware протестировали в современных играх в 1440p видеокарты RTX 3080 и RTX 3070. Причём последняя запускалась с разгоном.
Фото: Odin Hardware
В игре Cyberpunk 2077 с высоким пресетом удалось в среднем получить 86 к/с (RTX 3080) и 74 к/с (RTX 3070 с разгоном).
AC Odyssey шла с пресетом Ultra High. Средняя частота кадров в ней равнялась 81 к/с (с RTX 3080) и 79 к/с (с разогнанной RTX 3070).
В Borderlands 3 на ультра-настройках графики средняя производительность равнялась 109 к/с и 120 к/с (RTX 3080 в стоке и RTX 3070 с разгоном соответственно).
Forza Horizon 5 шла на настройках графики Extreme. В среднем FPS в ней составлял 89 к/с в обоих случаях.
Игра God of War шла со средним FPS в районе 97 к/с (RTX 3080, сток) и 83 к/с (RTX 3070, разгон).
Rainbow Six Siege запускалась со средней частотой кадров 438 к/с и 398 к/с (RTX 3080 и 3070 соответственно).
Вывод
Для игр из двух протестированных видеокарт больше подойдёт в любом случае RTX 3080. Даже с разгоном RTX 3070 не удалось её обогнать, а в целом во всех играх по среднему FPS разница между моделями составила 6% (150 к/с у RTX 3080 и 141 к/с у RTX 3070).