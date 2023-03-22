Разогнанную RTX 3070 сравнили со стандартной RTX 3080 в играх

В игре Cyberpunk 2077 с высоким пресетом удалось в среднем получить 86 к/с (RTX 3080) и 74 к/с (RTX 3070 с разгоном).

AC Odyssey шла с пресетом Ultra High. Средняя частота кадров в ней равнялась 81 к/с (с RTX 3080) и 79 к/с (с разогнанной RTX 3070).

В Borderlands 3 на ультра-настройках графики средняя производительность равнялась 109 к/с и 120 к/с (RTX 3080 в стоке и RTX 3070 с разгоном соответственно).

Forza Horizon 5 шла на настройках графики Extreme. В среднем FPS в ней составлял 89 к/с в обоих случаях.