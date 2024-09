Разогнанную RTX 4060 сравнили со стандартной 3060 Ti в играх

The Witcher 3 Next Gen запускался с пресетом High, AA Off. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 132 к/с (3060 Ti) и 122 к/с (4060).

В Remnant 2 на ультра-графике в среднем удалось получить 61 к/с (RTX 3060 Ti) и 59 к/с (RTX 4060).

GTA 5 шла с Ultra Details, 4X AA. Средний FPS в ней равнялся 95 к/с (3060 Ti) и 138 к/с (4060).

Senua's Saga Hellblade II тестировалась с пресетом High. Средняя производительность в игре составляла 42 к/с (3060 Ti) и 43 к/с (4060).

Вывод

По среднему FPS во всех играх в целом разница между RTX 3060 Ti (сток) и RTX 4060 (разгон) равнялась 10% (93 к/с и 102 к/с соответственно).

Тестовый стенд: