Разогнанную RTX 4070 сравнили со стандартной 4070 Ti

Разогнанную RTX 4070 сравнили со стандартной 4070 TiВот какие результаты в играх вы с ними получите
В одном из выпусков на YouTube-канале TheSpyHood запустили в современных играх RTX 4070 и 4070 Ti. Кто окажется лучше на ультра-настройках в 1440p и 4К?
В игре Call of Duty Modern Warfare II в разрешении 1440p удалось в среднем получить 190 к/с (RTX 4070 с разгоном) и 204 к/с (4070 Ti в стоке), в 4К - 116 к/с и 129 к/с соответственно.
Resident Evil 4 шла в 1440p со средним FPS 117 к/с и 131 к/с (RTX 4070 и 4070 Ti), в 4К - 72 и 79 к/с.
The Last of Us запускалась в 1440p со средней частотой кадров 88 к/с (с разогнанной RTX 4070) и 96 к/с (со стандартной 4070 Ti). В 4К удалось получить 53 и 59 к/с соответственно.
Spider-Man Miles Morales шла в разрешении 1440p со средней производительностью 136 к/с (RTX 4070 разогнанная) и 155 к/с (RTX 4070 Ti в стоке), в 4К - 87 и 101 к/с.
Dying Light 2 шла в 1440p со средней частотой кадров 97 к/с и 118 к/с (RTX 4070 с разгоном и RTX 4070 Ti без разгона), в 4К - с 52 к/с и 60 к/с.
Hitman III запускалась в 1440p со средней производительностью 153 к/с (разогнанная RTX 4070) и 182 к/с (RTX 4070 Ti без разгона), в 4К - с 90 и 117 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 шла в 1440p с 84 и 107 к/с в среднем (RTX 4070 с разгоном и RTX 4070 Ti без разгона соответственно), в 4К - с 43 и 51 к/с.
В Call of Duty Warzone 2.0 в разрешении 1440p средний FPS находился на уровне 135 к/с (RTX 4070 с разгоном) и 160 к/с (RTX 4070 Ti без разгона), в разрешении 4К - 96 и 111 к/с.
Red Dead Redemption II запускалась в разрешении 1440p со 128 к/с (разогнанная RTX 4070) и 141 к/с (RTX 4070 Ti в стоке) в среднем, в 4К - с 78 и 92 к/с.
Horizon Zero Dawn шла в разрешении 1440p со средней частотой кадров 138 к/с и 165 к/с (RTX 4070 и 4070 Ti), в 4К - с 80 и 93 к/с.
Вывод
Во всех проектах результаты у 4070 Ti в стоке были выше. По средней производительности разница во всех играх между RTX 4070 и 4070 Ti составила 15% в 1440p (127 к/с и 146 к/с) и 16% в 4К (77 к/с и 89 к/с).
Характеристики ПК:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-13900K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB @Overclock/NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB @Stock;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 4x16GB DDR5 6000MHz.