Разогнанную RTX 4070 сравнили со стандартной 4070 Ti

В игре Call of Duty Modern Warfare II в разрешении 1440p удалось в среднем получить 190 к/с (RTX 4070 с разгоном) и 204 к/с (4070 Ti в стоке), в 4К - 116 к/с и 129 к/с соответственно.

Resident Evil 4 шла в 1440p со средним FPS 117 к/с и 131 к/с (RTX 4070 и 4070 Ti), в 4К - 72 и 79 к/с.

The Last of Us запускалась в 1440p со средней частотой кадров 88 к/с (с разогнанной RTX 4070) и 96 к/с (со стандартной 4070 Ti). В 4К удалось получить 53 и 59 к/с соответственно.

Spider-Man Miles Morales шла в разрешении 1440p со средней производительностью 136 к/с (RTX 4070 разогнанная) и 155 к/с (RTX 4070 Ti в стоке), в 4К - 87 и 101 к/с.

Dying Light 2 шла в 1440p со средней частотой кадров 97 к/с и 118 к/с (RTX 4070 с разгоном и RTX 4070 Ti без разгона), в 4К - с 52 к/с и 60 к/с.