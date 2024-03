Разогнанную RTX 4090 на водоблоке сравнили со стандартной версией в играх

Игра God of War шла со средним FPS 143 (ROG Matrix Platinum) и 137 (NVIDIA Stock).

The Last of Us Remastered тестировалась в 4К со средней частотой кадров на уровне 95 (ROG Matrix) и 90 (NVIDIA Stock).

В Hitman III удалось в среднем получить 186 к/с (ROG Matrix) и 178 к/с (NVIDIA Stock).

Call of Duty Modern Warfare II запускалась в среднем со 138 к/с (ROG Matrix) и 135 к/с (NVIDIA Stock).

В игре FarCry 6 средние показатели быстродействия равнялись 122 к/с (с ROG Matrix) и 117 к/с (с NVIDIA Stock).