Разогнанный 4-ядерный процессор Intel обогнал в играх 10-ядерный

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Разогнанный 4-ядерный процессор Intel обогнал в играх 10-ядерныйCore i3-12300
Стало известно, что процессор Intel 12-го поколения Core i3-12300 с четырьмя ядрами побил модели 11-го поколения Core i7-11700K (8 ядер) и Core i9-10900K (10 ядер). Правда, сначала четырёхъядерный разогнали.
В младших моделях Core i5 и Core i3 12-го поколения отсутствуют эффективные ядра, но они всё равно впечатляют благодаря своей производительности с небольшим числом потоков. Core i3-12300 — отличная демонстрация этого.
Несмотря на то, что Core i3-12300 обладает лишь четырьмя ядрами, ему удаётся обойти все предыдущие Core i5, и даже обогнать Core i7-11700K при разгоне до 5 ГГц.
В разрешении 1080p Core i3-12300 добирается даже до 10-ядерного флагмана Comet Lake-S (Core i9-10900K).
Источник: Hardware Times