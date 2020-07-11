Разогнанный процессор AMD с мощной встроенной графикой оказался быстрее флагмана Intel

Сообщается, что источник разогнал Ryzen 7 4700G до частоты 4,55 ГГц на всех ядрах. Затем он протестировал его в бенчмарках.

В Cinebench R15 в многопоточном тесте процессор набрал 2325 баллов, а в Cinebench R20 — 5336 баллов. В последнем бенчмарке Ryzen 7 4700G обходит Core i7-10700K с частотой 5,1 ГГц (у него — 5320 баллов).

Стоит отметить, что Ryzen 7 4700G включает в себя GPU Vega 8 с восемью CU и частотой 2100 МГц. Vega 8 является одним из самых быстрых интегрированных графических чипов. У Core i7-10700K же стоит UHD Graphics 630, который заметно уступает конкуренту.

Что ещё любопытнее, модели Ryzen 7 4700G пророчат цену всего в $300. Core i7-10700K же, например, на Amazon предлагают $448. Учитывая разгонный потенциал модели AMD, можно отметить, что новинка получится очень даже привлекательной.