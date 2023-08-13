Разработана крепящаяся на пальцах компьютерная мышь

Пользуйтесь где угодно

Попрощайтесь с традиционной компьютерной мышью и познакомьтесь с Clip Mouse - устройством, которое в настоящее время ищет поддержки на Kickstarter. Это носимое устройство, разработанное в Германии, плотно прилегает к пальцам, исключая необходимость в плоской поверхности.