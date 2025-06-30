Разработчик бесплатной ОС Ubuntu увеличил выручку до $292 млн

Опубликовано 30 июня 2025, 22:301 мин.
Разработчик бесплатной ОС Ubuntu увеличил выручку до $292 млнРост на 16% за год
Canonical, разработчик популярной операционной системы Ubuntu Linux, опубликовала финансовый отчёт за 2024 год. За год выручка выросла на 16,33% и достигла $292 млн (примерно 21 млрд рублей). Для сравнения: десять лет назад, в 2014 году, компания заработала $81 млн.
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Прибыль Canonical до уплаты налогов составила $15,5 млн, а валовая прибыль — $258 млн. Сейчас в компании работают более 1100 сотрудников, и только за прошлый год было нанято более 100 новых специалистов.
Ubuntu остаётся одним из самых популярных дистрибутивов Linux в мире. Компания активно развивается и готовится к следующему крупному релизу — Ubuntu 26.04 LTS, который ожидается в следующем году.
Ранее появлялась информация о планах Canonical выйти на биржу, однако пока IPO не состоялось.