Разработчик бесплатной ОС Ubuntu увеличил выручку до $292 млн

Прибыль Canonical до уплаты налогов составила $15,5 млн, а валовая прибыль — $258 млн. Сейчас в компании работают более 1100 сотрудников, и только за прошлый год было нанято более 100 новых специалистов.

Ubuntu остаётся одним из самых популярных дистрибутивов Linux в мире. Компания активно развивается и готовится к следующему крупному релизу — Ubuntu 26.04 LTS, который ожидается в следующем году.

Ранее появлялась информация о планах Canonical выйти на биржу, однако пока IPO не состоялось.