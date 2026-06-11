Разработчик обновил драйвер для видеокарт AMD 2007 года с помощью ИИ

Copilot в деле

Один из энтузиастов, кто до сих пор поддерживает старые видеокарты AMD, использовал ИИ GitHub Copilot для улучшения драйвера R600 Gallium3D, который работает с видеокартами AMD Radeon от серии HD 2000 до HD 6000. Самые старые из них вышли ещё в 2007 году.