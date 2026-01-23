Разработчик одноплатных ПК Raspberry Pi выпустил фирменную USB-флешку

Флешка доступна в двух вариантах — на 128 и 256 ГБ. Цена начинается примерно от 30 долларов. Устройство совместимо как с современными портами USB 3.0, так и со старыми USB 2.0.

По данным производителя, скорость записи составляет до 75 МБ/с у версии на 128 ГБ и до 150 МБ/с у модели на 256 ГБ. Эти показатели получены при тестировании на Raspberry Pi 5. Благодаря внутреннему буферу флешка хорошо справляется и с частой записью небольших файлов.

Корпус флешки выполнен из алюминия. Есть отверстие для крепления на связку ключей.

Для повышения надёжности флешка поддерживает контроль состояния памяти, оптимизацию очистки данных и режимы энергосбережения.