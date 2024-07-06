Разработку MS-DOS Microsoft сравнили с работами Эйнштейна в физике

Это смелое сравнение проводится на фоне продолжающихся споров о происхождении MS-DOS. Гэри Килдалл, чья ОС CP/M считается некоторыми предшественницей MS-DOS, в своих мемуарах утверждал, что DOS - это "простая и понятная кража" его работы.

Согласно PC Magazine, MS-DOS произошла от QDOS, созданной Тимом Патерсоном и лицензированной Microsoft за 10 000 долларов. Сделка Пола Аллена с Seattle Computer Products оказалась весьма прибыльной, но это далеко не тот революционный научный скачок, о котором говорит Christie's, пишут СМИ.

Аукцион, на котором будут представлены эти и другие значимые технологические артефакты, несомненно, привлечет внимание своими экспонатами.