Разработку MS-DOS Microsoft сравнили с работами Эйнштейна в физике

Опубликовано 06 июля 2024, 14:33
1 мин.
Разработку MS-DOS Microsoft сравнили с работами Эйнштейна в физикеВ рекламном ролике аукциона
В недавнем рекламном материале, посвященном предстоящему аукциону, Christie's сравнил разработку компанией Microsoft операционной системы MS-DOS с новаторскими работами Альберта Эйнштейна в области физики. Аукционный дом намерен выставить на торги более 150 предметов из коллекции Пола Г. Аллена, соучредителя Microsoft и одного из разработчиков MS-DOS. Christie's утверждает, что Пол Аллен и его соратники возвестили о начале новой эры в компьютерной технике, выпустив MS-DOS в 1981 году, а затем революционную версию Windows в 1985 году.
Это смелое сравнение проводится на фоне продолжающихся споров о происхождении MS-DOS. Гэри Килдалл, чья ОС CP/M считается некоторыми предшественницей MS-DOS, в своих мемуарах утверждал, что DOS - это "простая и понятная кража" его работы.
Согласно PC Magazine, MS-DOS произошла от QDOS, созданной Тимом Патерсоном и лицензированной Microsoft за 10 000 долларов. Сделка Пола Аллена с Seattle Computer Products оказалась весьма прибыльной, но это далеко не тот революционный научный скачок, о котором говорит Christie's, пишут СМИ.
Аукцион, на котором будут представлены эти и другие значимые технологические артефакты, несомненно, привлечет внимание своими экспонатами.