Регулятор США начал расследование в отношении Microsoft

Опубликовано 28 декабря 2024, 09:451 мин.
Регулятор США начал расследование в отношении MicrosoftПотенциальные антимонопольные нарушения
Федеральная торговая комиссия США (FTC) проводит расследование в отношении Microsoft в связи с ее «практикой комплектации», которая может нарушать антимонопольное законодательство. Проверка последовала за отчетом ProPublica, в котором подробно рассказывается о том, как Microsoft расширила свой бизнес с правительством США, объединив программное обеспечение Office с кибербезопасностью и облачными сервисами. Этот шаг, как сообщается, помог Microsoft получить большую долю федеральных контрактов, отстранив конкурентов.
В центре внимания FTC находится стратегия Microsoft, заключающаяся в предоставлении бесплатных обновлений федеральным агентствам после кибератак, что затрудняло переход правительства к другим провайдерам. Это «вызвало опасения» по поводу антиконкурентного поведения, особенно в секторе облачных вычислений и кибербезопасности.
Microsoft защищает свои действия, утверждая, что их целью было повышение уровня кибербезопасности правительства. Однако FTC изучает вопрос о том, не была ли эта тактика несправедливым вытеснением конкурентов и нарушением законов о заключении контрактов.