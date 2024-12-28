Регулятор США начал расследование в отношении Microsoft

В центре внимания FTC находится стратегия Microsoft, заключающаяся в предоставлении бесплатных обновлений федеральным агентствам после кибератак, что затрудняло переход правительства к другим провайдерам. Это «вызвало опасения» по поводу антиконкурентного поведения, особенно в секторе облачных вычислений и кибербезопасности.

Microsoft защищает свои действия, утверждая, что их целью было повышение уровня кибербезопасности правительства. Однако FTC изучает вопрос о том, не была ли эта тактика несправедливым вытеснением конкурентов и нарушением законов о заключении контрактов.