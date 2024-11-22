Реклама Windows 11 начала занимать весь экран на ПК с Windows 10

Реклама, которая является частью более масштабной кампании по продвижению Windows 11, подчеркивает «риски продолжения использования Windows 10 без обновлений безопасности после окончания ее официальной поддержки», сообщают СМИ и представители компании.

Полноэкранные всплывающие окна подчеркивают преимущества «новой» ОС, такие как увеличенное время работы от батареи ноутбука, улучшенная безопасность и более высокая скорость просмотра веб-страниц. Microsoft особенно рекомендует новые ПК «Copilot+», которые, как утверждается, значительно быстрее и эффективнее устройств пятилетней давности.