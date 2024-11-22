Реклама Windows 11 начала занимать весь экран на ПК с Windows 10

Опубликовано 22 ноября 2024, 12:001 мин.
Реклама Windows 11 начала занимать весь экран на ПК с Windows 10А ещё купите Copilot+ ПК
Microsoft начала показывать полноэкранную рекламу на устройствах с Windows 10, призывая пользователей перейти на Windows 11 до окончания поддержки этой операционной системы в октябре 2025 года.
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Реклама, которая является частью более масштабной кампании по продвижению Windows 11, подчеркивает «риски продолжения использования Windows 10 без обновлений безопасности после окончания ее официальной поддержки», сообщают СМИ и представители компании.
Полноэкранные всплывающие окна подчеркивают преимущества «новой» ОС, такие как увеличенное время работы от батареи ноутбука, улучшенная безопасность и более высокая скорость просмотра веб-страниц. Microsoft особенно рекомендует новые ПК «Copilot+», которые, как утверждается, значительно быстрее и эффективнее устройств пятилетней давности.