Опубликовано 10 октября 2025, 18:45
1 мин.

Ремонт новейших умных очков Meta Ray-Ban Display* признали почти невозможным

Но AR-технологии неплохие
Эксперты iFixit разобрали новые умные очки Meta Ray-Ban Display* и назвали их настоящим технологическим прорывом. Хоть и пришлось пожертвовать ремонтопригодностью.
© iFixit / экстремистская Meta*

При внешнем сходстве с обычными очками они скрывают внутри миниатюрный проектор, создающий AR-изображение размером 600×600 пикселей в поле зрения пользователя. Очки, мол, демонстрируют огромный шаг вперёд в технологиях дополненной реальности: специальная система зеркал и линз в правой линзе формирует яркое и чёткое изображение, невидимое для окружающих. Для этого используется LCoS-дисплей и сложный стеклянный волновод, разработанный совместно компаниями Schott и Lumus.

© iFixit / экстремистская Meta*

Однако инженеры iFixit отметили, что очки почти невозможно починить. Все элементы корпуса плотно склеены, что делает даже простую замену аккумулятора крайне трудной — требуется нагрев, терпение и удача. При этом батарея небольшая и рассчитана примерно на 6 часов работы. Повреждение гибких шлейфов или линз фактически делает устройство неремонтопригодным.

Внутри установлены чип Snapdragon AR1, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также миниатюрные динамики и микрофоны.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
