Ремонт новейших умных очков Meta Ray-Ban Display* признали почти невозможным

Ремонт новейших умных очков Meta Ray-Ban Display* признали почти невозможнымНо AR-технологии неплохие
© iFixit / экстремистская Meta*
При внешнем сходстве с обычными очками они скрывают внутри миниатюрный проектор, создающий AR-изображение размером 600×600 пикселей в поле зрения пользователя. Очки, мол, демонстрируют огромный шаг вперёд в технологиях дополненной реальности: специальная система зеркал и линз в правой линзе формирует яркое и чёткое изображение, невидимое для окружающих. Для этого используется LCoS-дисплей и сложный стеклянный волновод, разработанный совместно компаниями Schott и Lumus.
Однако инженеры iFixit отметили, что очки почти невозможно починить. Все элементы корпуса плотно склеены, что делает даже простую замену аккумулятора крайне трудной — требуется нагрев, терпение и удача. При этом батарея небольшая и рассчитана примерно на 6 часов работы. Повреждение гибких шлейфов или линз фактически делает устройство неремонтопригодным.
Внутри установлены чип Snapdragon AR1, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также миниатюрные динамики и микрофоны.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена