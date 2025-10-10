Ремонт новейших умных очков Meta Ray-Ban Display* признали почти невозможным

Однако инженеры iFixit отметили, что очки почти невозможно починить. Все элементы корпуса плотно склеены, что делает даже простую замену аккумулятора крайне трудной — требуется нагрев, терпение и удача. При этом батарея небольшая и рассчитана примерно на 6 часов работы. Повреждение гибких шлейфов или линз фактически делает устройство неремонтопригодным.

Внутри установлены чип Snapdragon AR1, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также миниатюрные динамики и микрофоны.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена