Ретро-ренессанс: на eBay выставили 2 тысячи ПК 80-х годов

Эти ПК, произведенные канадской компанией в 1980-х годах, первоначально были разработаны как часть системы телефонной станции, использующей процессорную архитектуру Z80. Житель Массачусетса Джеймс Пеллегрини, который хранил эти ПК более 30 лет, решил продать их на eBay по выгодной цене, что вызвало оживление в сообществе ретро-разработчиков.

ПК NABU подключались к сетям кабельного телевидения и работали как бездисковая система, поставляя программное обеспечение и игры по сети, а не на установочных дисках.

Хотя NABU опередил свое время с его возможностями загрузки и выгрузки, он уступил более современным тенденциям в архитектуре процессоров и закрылся в 1986 году. Пеллегрини приобрел запас из 2200 компьютеров NABU по низкой цене во время банкротства компании.

С ростом числа людей, присоединившихся к усилиям по восстановлению старой сети NABU, энтузиасты уже даже разрабатывают новое программное обеспечение.