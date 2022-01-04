Революционные процессоры Intel Alder Lake с разнокалиберными ядрами добрались до ноутбуков

Процессоры для ноутбуков построены по 7-нм техпроцессу, имеют новую гибридную архитектуру, поддерживают DDR5, PCIe 5.0, Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6E (Gig+).

Среди новых процессоров есть линейка H, наиболее мощная. Её представителей компания называет самыми быстрыми мобильными процессорами за историю. Intel обещает прирост в производительности до 40%. У самой старшей модели насчитывается до 14 ядер: шесть из них — производительные, а восемь — энергоэффективные. Core i9-12900 предлагается в двух вариантах: с разблокированным множителем и без. Объём кэш-памяти третьего уровня у них достигает 24 МБ, а Turbo-частота — 5 ГГц. TDP равен 45 Вт.

В играх новинка уверенно обходит Core i9-11980HK и конкурента Ryzen 9 5900HX. С процессорами H-серии выйдет множество игровых ноутбуков, в том числе самых мощных.