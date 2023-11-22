Риск выгорания OLED-мониторов увеличился при использовании сверхшироких форматов

Проблема возникает, когда контент с черными полосами по бокам заставляет мониторы ярче освещать центр, что приводит к потенциальному риску выгорания. Эксперты отмечают неожиданные последствия просмотра контента формата 16:9 на сверхшироких OLED-мониторах и призывают к осторожности.

Тест, имитирующий 10 лет использования в течение двух лет, выявил настоятельную необходимость дальнейших исследований поведения OLED-мониторов, подчеркнув динамическую природу риска выгорания.

По мере развития технологии OLED пользователи все чаще сталкиваются с необходимостью понимания этих нюансов для обеспечения долговечности своих высокотехнологичных дисплеев, поэтому будьте внимательнее.