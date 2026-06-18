Роботы Nvidia научились сами устанавливать видеокарты в материнские платы

Интересно, что этому их не учили. Роботы обучаются сами. Исследовательский проект под названием ENPIRE дал восьми ИИ-агентам доступ к парку роботов, вычислительным мощностям и одну единственную инструкцию. Требовалось решить поставленную задачу «как можно быстрее и без ошибок».

Роботы методом проб и ошибок ищут «визуальные подсказки», переставляют детали, отрабатывают новые движения, читают статьи в интернете, обсуждают между собой свои действия, заходят в тупик и снова пробуют.

В рамках эксперимента роботы также учились сортировать мелкие металлические штифты и аккуратно обрезать пластиковые стяжки. Исследователи отметили, что чем больше роботов работают одновременно, тем быстрее они находят правильное решение.