Компьютеры
Опубликовано 18 июня 2026, 16:59
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Роботы Nvidia научились сами устанавливать видеокарты в материнские платы

Руками людей уже не модно
Nvidia показала, как роботы-манипуляторы стали ещё ближе к самостоятельной сборке ПК. В демонстрационном ролике один робот берёт видеокарту, передаёт её второму, а тот аккуратно вставляет её в слот материнской платы.
Роботы Nvidia научились сами устанавливать видеокарты в материнские платы

© Nvidia

Интересно, что этому их не учили. Роботы обучаются сами. Исследовательский проект под названием ENPIRE дал восьми ИИ-агентам доступ к парку роботов, вычислительным мощностям и одну единственную инструкцию. Требовалось решить поставленную задачу «как можно быстрее и без ошибок».

Роботы методом проб и ошибок ищут «визуальные подсказки», переставляют детали, отрабатывают новые движения, читают статьи в интернете, обсуждают между собой свои действия, заходят в тупик и снова пробуют.

В рамках эксперимента роботы также учились сортировать мелкие металлические штифты и аккуратно обрезать пластиковые стяжки. Исследователи отметили, что чем больше роботов работают одновременно, тем быстрее они находят правильное решение.

Источник:tomshardware
Автор:Максим Многословный
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