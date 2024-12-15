Rohde & Schwarz создала переносную систему взлома дронов с кражей данных

Многие коммерческие беспилотники используют Wi-Fi для навигации и управления. Ardronis отслеживает эти сигналы, чтобы определить местонахождение дронов еще до их взлета. Она может подключаться к видеоканалу дрона, предоставляя операторам доступ к его прямой трансляции. Система также считывает такие ключевые данные, как местоположение, скорость и высота полета.

В отличие от систем, которые выводят из строя все беспилотники в районе, Ardronis может нацелиться на один дрон, оставляя другие нетронутыми. Он также может разорвать связь между дроном и его оператором, нейтрализуя угрозу.

Энн Стефан, вице-президент компании Rohde & Schwarz, назвала Ardronis «переломным моментом» в области обнаружения и нейтрализации беспилотников.