Роскомнадзор обвинили во взломе компьютеров россиян ради блокировки Telegram

Авторы канала провели эксперимент: взяли один из старых прокси-доменов, IP которого пытался заблокировать Роскомнадзор, и запустили на нём прокси-сервер. Авторы отслеживали запросы, которые приходят перед блокировкой. Оказалось, что запросы эти идут от простых пользовательских подсетей различных российских провайдеров. Повтор эксперимента показал то же самое.

Авторы погуглили адреса, от которых шли запросы, и пришли к выводу, что Роскомнадзор использовал публичные прокси для блокировки их прокси-сервера. Почти все эти публичные прокси оказались взломанными устройствами: от серверов до компьютеров и роутеров простых пользователей.