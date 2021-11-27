Роскомнадзор заблокировал сайт с модификациями для игры Warcraft III

На момент публикации новости сайт недоступен. Точная причина блокировки неизвестна. Есть предположение, что это случилось из-за комментария 2008 года с мемом про суицид. Роскомнадзор ситуацию не пояснил.

Энтузиасты из Hive Workshop разрабатывают ремейки Warcraft: Orcs & Humans и Warcraft II и публикуют модели персонажей, карты для игр разработчиков из Blizzard и руководства.

Недавно Роскомнадзор предложил запретить показ в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Это предложение уже готовы поддержать в Госдуме. Кроме того, ранее Роскомнадзор начал вносить в реестр заблокированных сайтов ссылки на некоторые мультфильмы, в том числе по Mortal Kombat.