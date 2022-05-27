Российская судебная система не смогла работать без Microsoft

По постановлению правительства № 1236 госструктуры должны отдавать приоритет российским продуктам. Так должны были сделать и суды. Им необходимо поддерживать работу ГАС «Правосудие», которая позволяет просматривать информацию по делам судов общей юрисдикции, подавать документы в электронном виде и т.д. В коллегии адвокатов заявили, что система «громоздкая, но объективно нужная».

Ранее Microsoft заявила о приостановке продаж новых продуктов и предоставления услуг в России. Представитель Минцифры же заявил, что в реестре отечественного ПО есть «практически все аналоги зарубежного софта».