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Российская судебная система не смогла работать без Microsoft«Правосудие» сломалось
Пермский краевой суд попросил разрешить ему закупку 171 моноблока с Windows 7–11. Оказалось, что ни одна из отечественных операционных систем не совместима с Государственной автоматизированной системой (ГАС) «Правосудие».
По постановлению правительства № 1236 госструктуры должны отдавать приоритет российским продуктам. Так должны были сделать и суды. Им необходимо поддерживать работу ГАС «Правосудие», которая позволяет просматривать информацию по делам судов общей юрисдикции, подавать документы в электронном виде и т.д. В коллегии адвокатов заявили, что система «громоздкая, но объективно нужная».
Ранее Microsoft заявила о приостановке продаж новых продуктов и предоставления услуг в России. Представитель Минцифры же заявил, что в реестре отечественного ПО есть «практически все аналоги зарубежного софта».