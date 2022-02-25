Российские процессоры могут лишить компонентов

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Российские процессоры могут лишить компонентовИз-за санкций
«Коммерсант» сообщил, что отечественные производители процессоров обсуждают с правительством возможность отказа в поставках со стороны крупнейшего мирового производителя полупроводников, тайваньской TSMC. Это коснётся в частности «Байкал Электроникс», НТЦ «Модуль», МЦСТ.
Сообщается, что российские разработчики процессоров получили уведомление от TSMC о том, что американские власти требуют от компании прекратить сотрудничество с российскими партнёрами. В Минцифры уже сказали сообщили, что знают об этих рисках «из открытых источников».
В «Байкал Электроникс» отказались передавать журналистам информацию. Ранее же стало известно, что у TSMC готовы 150 тысяч кристаллов процессоров «Байкал», но перед доставкой в РФ их нужно корпусировать.
Как сказал «Коммерсанту» источник на рынке микроэлектроники, «сейчас все находятся в напряжении, ждём вечера, послушаем, какие санкции введёт Белый дом».
Источник: Коммерсант