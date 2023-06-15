Российские производители электроники пошли «войной» на зарубежных конкурентов

Генеральный директор ООО «Бештау Электроникс» Варктес Галустян написал письмо заместителю главы Минпромторга Василию Шпаку, в котором осветил этот вопрос. По словам Галустяна, в реестр отечественной электроники, который ведет Минпромторг, включены АРМ, в которых российским является только компьютерный компонент, а остальные устройства, такие как принтеры и периферийные устройства, иностранного производства. Такая ситуация представляет угрозу для отечественных производителей периферии, делая их продукцию менее востребованной, а производство - нерентабельным, что ставит под угрозу инвестиции, вложенные в отрасль.

АНО «Вычислительная техника» подтвердила, что этот вопрос обсуждается на «отраслевых чатах».

Хотя Министерство промышленности и торговли концептуально поддерживает предложенный подход, для реализации инициативы требуется дальнейшее обсуждение в отрасли.