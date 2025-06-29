Российские спецы создали систему для управления миллиардом IoT-устройств

В отличие от старых методов, где данные обрабатывались по очереди и через один центр, новая система работает по-другому — устройства связаны между собой напрямую, без единого главного узла. Сеть разбивается на независимые части, что помогает быстро и надежно распределять задачи и сохранять стабильную работу.

Такой подход делает систему более быстрой, устойчивой к ошибкам и безопасной. Её можно использовать не только для умных домов и городов, но и для управления беспилотниками.