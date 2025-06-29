Российские спецы создали систему для управления миллиардом IoT-устройств

Опубликовано 29 июня 2025, 16:411 мин.
Российские спецы создали систему для управления миллиардом IoT-устройствИнтернета вещей
Российские специалисты из РТУ МИРЭА разработали уникальную систему, которая позволяет одновременно управлять более чем миллиардами устройств интернета вещей без сбоев, пишет ТАСС. Это стало возможным благодаря новой технологии гибкой обработки данных и распределения нагрузки.
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В отличие от старых методов, где данные обрабатывались по очереди и через один центр, новая система работает по-другому — устройства связаны между собой напрямую, без единого главного узла. Сеть разбивается на независимые части, что помогает быстро и надежно распределять задачи и сохранять стабильную работу.
Такой подход делает систему более быстрой, устойчивой к ошибкам и безопасной. Её можно использовать не только для умных домов и городов, но и для управления беспилотниками.