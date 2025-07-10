Российские ученые нашли способ ускорить работу квантовых компьютеров

Опубликовано 10 июля 2025, 21:561 мин.
Российские ученые нашли способ ускорить работу квантовых компьютеровВажный шаг
Физики Университета ИТМО совместно с коллегами из Лондонского института математических наук сделали важный шаг к созданию мощных квантовых компьютеров. Они предложили способ передавать информацию между кубитами — основными элементами квантового компьютера — с максимальной скоростью.
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Кубиты — это квантовые аналоги обычных компьютерных битов. Современные квантовые процессоры уже включают сотни и даже тысячи таких элементов. Например, у IBM есть система с 1121 кубитом. Но чем больше кубитов, тем сложнее передавать данные между ними.
Разработка российских ученых поможет решить эту проблему. Новый метод позволяет эффективно управлять квантовыми состояниями в больших системах. Это откроет путь к более быстрым квантовым вычислениям и созданию новых алгоритмов.