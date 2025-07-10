Российские ученые нашли способ ускорить работу квантовых компьютеров

Кубиты — это квантовые аналоги обычных компьютерных битов. Современные квантовые процессоры уже включают сотни и даже тысячи таких элементов. Например, у IBM есть система с 1121 кубитом. Но чем больше кубитов, тем сложнее передавать данные между ними.

Разработка российских ученых поможет решить эту проблему. Новый метод позволяет эффективно управлять квантовыми состояниями в больших системах. Это откроет путь к более быстрым квантовым вычислениям и созданию новых алгоритмов.