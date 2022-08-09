Российский аналог сайта для разработчиков GitHub перенесли на неопределённый срок

1 мая запуск не состоялся из-за того, что соответствующий проект постановления правительства не был принят из-за сложностей с нормативным обеспечением. В итоге эксперимент и вовсе отложили, и когда он запустится пока никто не знает.

Продлиться всё должно было до 2024 года. Эксперимент намеревались провести по трём направлениям: предоставление права использования свободного ПО, разрабатываемого Минцифры, создание национального репозитория и его наполнение свободным ПО, а также нормативное регулирование и методическая поддержка публикации свободного ПО.

Участники рынка говорят, что в отечественном репозитории очень важно сохранить возможность повторного использования исходного кода.