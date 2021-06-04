Глава DNS Дмитрий Алексеев заявил, что компания «решает нерешаемую задачу». На момент старта продаж у магазина было всего 500 видеокарт. Количество желающих купить видеокарты же составило около 10 тысяч.

Алексеев признал, что в итоге видеокарты достались тем, кому повезло и тем, кто грамотно использовал ботов. Также глава DNS заявил, что ситуация с дефицитом видеокарт не исправится до конца 2021 года.