Компьютеры
Сегодня в 15:10
Российский магазин DNS предупредил о дефиците видеокарт до конца 2021 годаКомпания не может удовлетворить весь спрос
3 июня в России начались продажи новых видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti. Интернет-магазин DNS не выдержал наплыва пользователей, и они не смогли купить новинки. Это, впрочем, не единственная проблема: видеокарт у российского магазина вообще мало. И дефицит не исправится до конца 2021 года.
Глава DNS Дмитрий Алексеев заявил, что компания «решает нерешаемую задачу». На момент старта продаж у магазина было всего 500 видеокарт. Количество желающих купить видеокарты же составило около 10 тысяч.
Алексеев признал, что в итоге видеокарты достались тем, кому повезло и тем, кто грамотно использовал ботов. Также глава DNS заявил, что ситуация с дефицитом видеокарт не исправится до конца 2021 года.