Российский магазин провалил старт продаж новых видеокарт NVIDIA

Речь идёт о баге с синхронизацией баз и конфигуратором. Продажи начали раньше запланированного, чтобы данные успели синхронизироваться и появились во всех регионах одновременно. Но оказалось, что конфигуратор ПК в интернет-магазине DNS реагирует на изменения базы мгновенно. В итоге видеокарту раскупили через конфигуратор ещё до того, как она появилась в каталоге товаров.

Помимо этого представители DNS назвали ещё несколько причин провала. К ним отнесли неудачное время релиза, которые выпало на ночь во многих регионах, массовые заказы от одних и тех же людей, низкую цену новинки, привлекательную для перекупщиков. Если DNS предлагала RTX 3060 за 45-50 тысяч людей, то другие магазины — за 70 тысяч рублей и более.