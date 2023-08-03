Российский монитор Бештау подробно протестировали и сравнили с "китайцами"Будет ли он лучше?
На YouTube-канале PRO Hi-Tech выяснили, чем монитор Бештау отечественного производства отличается от аналогов и стоит ли его брать.
В комплекте с монитором Бештау идёт кабель питания, блок питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort и USB. Регулировать наклон вы сможете только по вертикали.
Нагревается при нагрузке монитор примерно до 61 градусов. Это в пределах нормы.
Управление меню осуществляется при помощи кнопок на задней стенке монитора. И отклик у них хороший.
Режим игры в действительности у монитора мало чем отличается от стандартного. Примеры всех режимов вы можете увидеть на изображениях ниже.
Изменить в разделе «Экран» в настройках вы сможете лишь разрешение. Остальное заблокировано.
При потенциале 93% DSI-P3 в действительности покрывает чуть меньше 80%. По части точности цветопередачи самая большая ошибка возникает в белом и в холодных оттенках. Это может помешать только в том случае, если вы профессионально работаете с визуалом (на мониторе Бештау будет небольшой перекос в тёплые тона).
Стоит монитор Бештау недорого. Кроме того, матрица у него - та же, что стоит на китайских мониторах. Правда, на бюджетных китайских моделях матрица ещё хуже.
Производителем заявлена поддержка частоты обновления 165 Гц, и это действительно так. В режиме «Высокий» при этом появляются на экране ареолы вокруг объектов, а без разгона их нет. Без разгона картинка чётче, но цена этого - сильное мерцание.
В среднем задержка у монитора Бештау составила 30 миллисекунд, а минимум - 25. И это лучше, чем задержка с монитором Taidu HVA, он даже близок к результатам LG c OLED-матрицей (см. изображения выше).
Режим HDR у монитора ненастоящий. Поэтому особого смысла в нём нет.
Вывод
На мониторе Бештау стоит очень неплохая матрица, хоть и реализованы её возможности не полностью. Также у этого монитора неплохая компонентная база, состоящая из чипа MediaTek: в этом плане он точно не хуже «китайцев».