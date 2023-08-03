Российский монитор Бештау подробно протестировали и сравнили с "китайцами"

В комплекте с монитором Бештау идёт кабель питания, блок питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort и USB. Регулировать наклон вы сможете только по вертикали.

Нагревается при нагрузке монитор примерно до 61 градусов. Это в пределах нормы.

Управление меню осуществляется при помощи кнопок на задней стенке монитора. И отклик у них хороший.

Режим игры в действительности у монитора мало чем отличается от стандартного. Примеры всех режимов вы можете увидеть на изображениях ниже.

Изменить в разделе «Экран» в настройках вы сможете лишь разрешение. Остальное заблокировано.

При потенциале 93% DSI-P3 в действительности покрывает чуть меньше 80%. По части точности цветопередачи самая большая ошибка возникает в белом и в холодных оттенках. Это может помешать только в том случае, если вы профессионально работаете с визуалом (на мониторе Бештау будет небольшой перекос в тёплые тона).