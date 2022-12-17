Российский процессор Baikal BE-M1000 протестировали. С какой моделью Intel сравнится

Это ARM-модель с восемью ядрами и восемью потоками. Изготовлена по 28-нм техпроцессу, работает на частоте 1,5 ГГц, а объем кэш-памяти третьего уровня L3 составляет 8 МБ. Энергопотребление — до 35 Вт. Есть поддержка оперативной памяти DDR4 частотой до 2400 МГц.

Процессор проверили сначала в тесте 7-Zip, который определяет скорость сжатия и распаковки при помощи архиватора 7-zip. По этому параметру Baikal BE-S1000 сравним с Intel Core 2 Quad Q9550.

В тесте CoreMark отечественный процессор аналогичен 4-ядерному Intel Core i5-3380M.