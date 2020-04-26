Российский процессор Baikal-M сравнили в тестах с моделями Intel
Тесты провела редакция ZOOM.CNews. Авторы материала взяли анонсированный осенью прошлого года процессор Baikal-M, который построен на базе архитектуры ARMv8-A. Разработчики утверждают, что чипсет можно применять как в персональных компьютерах, так и в микросерверах. Процессор изготовлен по 28-нм техпроцессу. Он имеет восемь ядер Arm Cortex-A57 и GPU Arm Mali-T628. Для теста использовали миниатюрный компьютер под управлением Debian 9.3.
Для сравнения выбрали Intel(R) Atom E3940 и Intel Core i3 - 7300T. Результаты можно посмотреть по таблице ниже:
ZOOM.CNews
В целом, тест показал, что Baikal-M уступает конкурентам при операциях с памятью и кэшами, при работе JavaScript-движков, при работе PHP-интерпретатора, движка SQLite и парсера Python. Зато отечественный процессор превзошёл другие модели в тесте производительности графического процессора для OpenGL ES. Авторы пришли к выводу, что Baikal-M сравним по производительности с современными зарубежными процессорами начального уровня.
Отмечается, что российская модель должна поступить в розничную продажу во втором квартале этого года по цене около 250$ за сам чип и 500$ за плату MB-M1.0 с напаянным чипом.