Российский производитель процессоров рассказал о крупных проблемах Intel

По словам специалистов МЦСТ, Intel испытывает проблемы как с фабриками, так и с дизайном различных процессоров. В компании отметили, что 10-нм техпроцесс, используемый Intel, отстаёт на годы, а дизайн по различным решениям хуже, чем у AMD. Эксперты заявили, что векторные команды с 512 разрядными данными — это не везде хорошо. Причём данное решение — не единственное плохое у Intel.

Так в МЦСТ прокомментировали выступление бывшего главного инженера Intel Франсуа Пьедноэль (François Piednoël). Он также раскритиковал то, что Intel сейчас управляют не инженеры.