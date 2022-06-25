Российским государственным органам приказали срочно перейти на Linux

Сообщается, что государственные структуры в срочном порядке меняют Windows на Astra Linux. Её разработкой на дистрибутиве Debian с 2008 года занимается компания «Русбитех». По информации журналистов, уже были размещены сотни контрактов на покупку и установку Linux общей стоимостью несколько миллиардов рублей. Заказчиками стали «Газпром», «Росатом», региональные правительства, Росавиация и др.

Собеседник издания, один из исполнителей господряда, заявил: «через десять лет про Windows в России никто и не вспомнит».

Ранее сообщалось, что перейти на Linux собирается и специальный лётный отряд «Россия» управления делами президента, который осуществляет авиационные перевозки Владимира Путина,