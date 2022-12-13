Российским компания предложили заказывать несуществующие программы

Идея Минцифры заключается в создании «механизма гарантированного спроса на российский софт». Разработчик должен будет найти потенциального заказчика на пока не существующую программу. После этого он заключит соглашение с Минцифры о выпуске ПО в определённый срок.

Эксперты считают, что такое предложение может заинтересовать «любую крупную государственную или частную компания, заинтересованную в импортонезависимости своей IT-инфраструктуры».