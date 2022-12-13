Российским компания предложили заказывать несуществующие программы

13:02, 13 декабря 2022
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Российским компания предложили заказывать несуществующие программыЭто предложение не кого-то там, а Минцифры
Минцифры придумало новую систему поддержки российских разработчиков программ. Крупным госкомпаниям предложили оформлять заказы на ещё не существующие отечественные продукты.
Фото: Unsplash
Идея Минцифры заключается в создании «механизма гарантированного спроса на российский софт». Разработчик должен будет найти потенциального заказчика на пока не существующую программу. После этого он заключит соглашение с Минцифры о выпуске ПО в определённый срок.
Эксперты считают, что такое предложение может заинтересовать «любую крупную государственную или частную компания, заинтересованную в импортонезависимости своей IT-инфраструктуры».