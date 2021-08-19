Российское представительство AMD назвало четыре лучших ноутбука для покупки к началу учебного года

В компании отметили, что это: Acer Aspire 7, HP OMEN 15, Asus Asus M413UA-EB060T, Asus ROG Strix SCAR 17.

1. Acer Aspire 7 на базе AMD Ryzen 5500U позволяет играть в широкий спектр игр, а также справляться со всеми рабочими задачами. Это достигается благодаря заявленному процессору AMD Ryzen 5 и штатному ОЗУ — 8 ГБ. Установлен накопитель ёмкостью 512 ГБ.

Этот ноутбук имеет 15,6-дюймовый дисплей на матрице IPS, обеспечивает лучшую детализацию изображения и яркие цвета, улучшенные благодаря технологии ExaColour от Acer.

2. HP OMEN 15 на базе AMD Ryzen 5 5600H — игровой ноутбук. Компьютер отличается быстрым откликом и ярким экраном. Оборудован видеокартой Nvidia GeForce и системой охлаждения Omen Tempest.

Также ноутбук оснащён игровым концентратором Omen для полной кастомизации настроек.

3. Asus Asus M413UA-EB060T на базе AMD Ryzen 5500U — мощный ноутбук, подходящий как для повседневных, так и ресурсоёмких задач. Отличительная черта этой линейки — в нескольких вариантах расцветки: чёрный цвет Indie Black и серебристый Transparent Silver.

4. Asus ROG Strix SCAR 17 на базе AMD Ryzen 9 5900HX — ещё один ноутбук из семейства Asus. Тоже игровой компьютер, оснащённый оптомеханической клавиатурой. Для игр ноутбук оборудован видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080.

Для этой модели предусмотрены два варианта комплектации дисплея: с высоким разрешением — WQHD / 165 Гц или с высокой скоростью — 360 Гц / 3 мс.

«При покупке нового ноутбука для студентов важно обратить внимание не только на цену и базовые характеристики, но и на наполнение устройства и на то, что обеспечивает более длительное время автономной работы, быстроту реакции и эффективность», — отметили в компании.