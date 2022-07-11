Российскую термопасту для компьютерных процессоров сравнили с лучшими зарубежными аналогами

Эксперт YouTube-канала PRO Hi-Tech выяснил, как себя в работе показывает российская термопаста Hike T-1 по сравнению с зарубежными аналогами. Из конкурентов были взяты Arctic MX4, Arctic MX5, Noctua NT-H2.

В упаковке вместе с термопастой Hike T-1 находятся шприц с термопастой (4 г), фирменные наклейки и лопатка (чтобы при необходимости можно было размазать пасту).

Плотность Hike T-1 составляет 2,67 г/см3, теплопроводность - 9 Вт/(м*K), вязкость - 850 П, температура - от -60 до +210.

Плотность Arctic MX4 равняется 2,5 г/см3, теплопроводность - примерно 8,5 Вт/(м*K) (но это не официальные данные), вязкость - 870 П, температура - от -50 до +150.

Что касается MX5, то плотность этой термопасты - 3,21 г/см3, теплопроводность - неизвестна, вязкость - 550 П, температура - от -40 до +180.

Наконец, плотность Noctua NT-H2 составляет 2,81 г/см3, теплопроводность - около 8,9 Вт/(м*K) (но официально она не указана), температура - от -50 до +200.

В целом вязкость у MX4 и MX5 примерно одинаковая. По сравнению с ними Hike T-1 кажется более жидким. При этом Hike T-1 легко отлипает и так же легко слипается. Форму из термопаст лучше держит MX4, а не T-1.