Россия радикально улучшит отечественные процессоры

Эти деньги компания инвестирует до 2025 года. Новые чипы «Байкал Электроникс» хочет производить на тайваньской TSMC, пишет «Коммерсант». Компания планирует выпустить новые поколения процессоров семейства Baikal на архитектуре ARMv9. Они будут использоваться в компьютерах, ноутбуках, планшетах, даже в суперкомпьютерах. Чипы будут изготавливать по 12-6 нм нормам. Это значительный скачок для «Байкала»: сейчас эти процессоры производятся по 28-нм технологии.

У этих планов могут возникнуть проблемы, связанные с дефицитом мощностей TSMС. Сейчас тайваньская компания сосредоточена на выпуске чипов для Apple и автопрома.